Вероятно, что уже в ближайшие выходные украинцы не смогут посещать кафе и рестораны, а еще торгово-развлекательные центры. Соответствующее решение должно принять правительство. Вероятно в Кабмине сделают это завтра, 11 ноября, на заседании.

Эпидемиолог Андрей Александрин заверил, что нет смысла внедрять карантин выходного дня. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Вирус не спит

По словам эксперта, если предположить, что его все-таки введут, то по понедельникам украинцы будут наблюдать, как люди массово будут забивать общественный транспорт и инфицировать друг друга.

Вирус не имеет выходных. Он не спит, а атакует сутками. Поэтому с карантина выходного дня – никакого смысла,

– отметил эпидемиолог.

Александрин отметил, что нужно внедрять не карантин выходного дня, а правильный адаптивный карантин.

Чья ответственность

По его мнению, COVID-19 не является полностью медицинской проблемой. Отвечать за организацию соответствующих мер должно не министерство здравоохранения, а:

Нацполиция как центральный орган;

Госпродпотребслужба. Но они сами нарушают свои законодательные инициативы.

Также Александрин добавил, что он поддерживает инициативу сформировать нормальную, прозрачную, доказательную, коммуникационную стратегию в Украине уже с января 2021 года.

Карантин выходного дня: что известно

Из-за увеличения количества больных COVID-19, Кабинет министров будет решать, будет ли в Украине карантин выходного дня.

Это значит, что в выходные все развлекательные заведения будут закрытыми . Работать позволят только аптекам, продуктовым магазинам, транспорту и АЗС.

. Работать позволят только аптекам, продуктовым магазинам, транспорту и АЗС. Работа магазинов в ТРЦ будет ограничена, но с соблюдением требований – 1 человек на 20 квадратов.



Что известно об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала