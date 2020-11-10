Вирус атакует круглосуточно: эпидемиолог ответил, стоит ли ввести карантин выходного дня
Вероятно, что уже в ближайшие выходные украинцы не смогут посещать кафе и рестораны, а еще торгово-развлекательные центры. Соответствующее решение должно принять правительство. Вероятно в Кабмине сделают это завтра, 11 ноября, на заседании.
Эпидемиолог Андрей Александрин заверил, что нет смысла внедрять карантин выходного дня. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Вирус не спит
По словам эксперта, если предположить, что его все-таки введут, то по понедельникам украинцы будут наблюдать, как люди массово будут забивать общественный транспорт и инфицировать друг друга.
Вирус не имеет выходных. Он не спит, а атакует сутками. Поэтому с карантина выходного дня – никакого смысла,
– отметил эпидемиолог.
Александрин отметил, что нужно внедрять не карантин выходного дня, а правильный адаптивный карантин.
Чья ответственность
По его мнению, COVID-19 не является полностью медицинской проблемой. Отвечать за организацию соответствующих мер должно не министерство здравоохранения, а:
- Нацполиция как центральный орган;
- Госпродпотребслужба. Но они сами нарушают свои законодательные инициативы.
Также Александрин добавил, что он поддерживает инициативу сформировать нормальную, прозрачную, доказательную, коммуникационную стратегию в Украине уже с января 2021 года.
Карантин выходного дня: что известно
- Из-за увеличения количества больных COVID-19, Кабинет министров будет решать, будет ли в Украине карантин выходного дня.
- Это значит, что в выходные все развлекательные заведения будут закрытыми. Работать позволят только аптекам, продуктовым магазинам, транспорту и АЗС.
- Работа магазинов в ТРЦ будет ограничена, но с соблюдением требований – 1 человек на 20 квадратов.
Что известно об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала
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