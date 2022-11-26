Паралізовані люди контролювали напрямок коляски думками про рух частин тіла. Наприклад, думали про руки для повороту наліво або ноги для повороту направо. Комп'ютер зчитував нейронні сигнали добровольців і перетворював їх на команди для коляски.

Також на тему: Чому люди можуть заїкатись

Управління візком силою думки

Ми показуємо, що взаємне навчання як користувача, так і алгоритму інтерфейсу є важливими для користувачів, щоб успішно керувати такими інвалідними візками,

– розповів автор дослідження Хосе дель Р. Міллан.

На початку дослідження учасники мали однакові рівні точності приблизно від 43 до 55 відсотків, але під час навчання цей показник зріс до 98 відсотків. Гарнітура використовує метод моніторингу, відомий як ЕЕГ (електроенцефалографія), прикріплюючи маленькі датчики до шкіри голови.

Алгоритм зміг відрізнити шаблони, закодовані для команд "йти ліворуч" від "йти праворуч". Команда виявила покращення з часом у результаті машинного та людського навчання.

З завданням справилися не всі

Наприкінці дослідження двоє учасників змогли проїхати на своїх інвалідних візках через захаращену лікарняну палату без сторонньої допомоги. Вони об’їжджали перешкоди, зокрема ширми та ліжка, які імітували реальне середовище. На жаль, третій пацієнт не впоралися із завданням.

Його точність підвищилася лише протягом перших кількох сеансів і залишалася стабільною до кінця періоду навчання. Це означає, що лише машинного навчання недостатньо для успішного маневрування таким пристроєм.

Управління візком силою думки: дивитися відео