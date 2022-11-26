Парализованные люди контролировали направление коляски мыслями о движении частей тела. К примеру, думали о руках для поворота налево или ноги для поворота направо. Компьютер считывал нейронные сигналы добровольцев и превращал их в команды для коляски.

Также на тему: Почему люди могут заикаться

Управление тележкой силой мысли

Мы показываем, что взаимное обучение как пользователя, так и алгоритма интерфейса важны для пользователей, чтобы успешно управлять такими инвалидными колясками,

– рассказал автор исследования Хосе дель Р. Миллан.

В начале исследования участники имели одинаковые уровни точности от примерно 43 до 55 процентов, но во время обучения этот показатель вырос до 98 процентов. Гарнитура использует метод мониторинга, известный как ЭЭГ (электроэнцефалография), прикрепляя маленькие датчики к коже головы.

Алгоритм смог отличить шаблоны, закодированные для команд "идти налево" от "идти направо". Команда выявила улучшение со временем в результате машинного и человеческого обучения.

С заданием справились не все

В конце исследования двое участников смогли проехать на своих инвалидных колясках через загроможденную больничную палату без посторонней помощи. Они объезжали препятствия, в том числе ширмы и кровати, имитирующие реальную среду. К сожалению, третий пациент не справился с заданием.

Его точность повысилась только в течение первых нескольких сеансов и оставалась стабильной к концу периода обучения. Это означает, что только машинного обучения недостаточно для успешного маневрирования таким устройством.

Управление тележкой силой мысли: смотреть видео