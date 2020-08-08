У Китаї впродовж тижня зареєстрували два летальних випадки внаслідок чуми. Обидва інфікованих проживали у провінції Внутрішня Монголія.

Міська комісія з питань охорони здоров’я Баяна повідомила, що 7 серпня внаслідок чуми помер ще один пацієнт, повідомляє MedicalXpress.

До теми Що таке бубонна чума: симптоми та лікування

Відомо, що причиною смерті хворого став синдром поліорганної недостатності.

Місце проживання інфікованого опечатали. Також комісія виявила сім тісних контактних осіб. Вони не мали симптомів захворювання, але все ж їм зробили тести – вони виявились негативними.

Бубонна чума – що це? Бактеріальне захворювання, яке передається блохами. Зазвичай вони живуть на диких гризунах, таких як щурі або бабаки, але цілком можуть перескочити й на домашніх улюбленців.

Нагадаємо, 6 серпня міська комісія з охорони здоров’я Баотоу повідомила про першу смерть пацієнта з чумою. Чоловік помер 3 серпня після відриву тромбу від стінки судини.

А на початку липня внаслідок бубонної чуми у сусідній з Китаєм Монголії померли дві людини. Вони інфікувалися, вживаючи у їжу сире м'ясо бабака.

У ВООЗ переконують, що ситуація з бубонною чумою у Китаї та Монголії не має підвищеного рівня небезпеки.

В організації запевнили, що випадки зараження чумою "добре піддаються лікуванню". Втім, головне вчасно звернутися за медичною допомогою.