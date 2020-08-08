Від чуми в Китаї померла друга людина
У Китаї впродовж тижня зареєстрували два летальних випадки внаслідок чуми. Обидва інфікованих проживали у провінції Внутрішня Монголія.
Міська комісія з питань охорони здоров’я Баяна повідомила, що 7 серпня внаслідок чуми помер ще один пацієнт, повідомляє MedicalXpress.
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Відомо, що причиною смерті хворого став синдром поліорганної недостатності.
Місце проживання інфікованого опечатали. Також комісія виявила сім тісних контактних осіб. Вони не мали симптомів захворювання, але все ж їм зробили тести – вони виявились негативними.
Нагадаємо, 6 серпня міська комісія з охорони здоров’я Баотоу повідомила про першу смерть пацієнта з чумою. Чоловік помер 3 серпня після відриву тромбу від стінки судини.
А на початку липня внаслідок бубонної чуми у сусідній з Китаєм Монголії померли дві людини. Вони інфікувалися, вживаючи у їжу сире м'ясо бабака.
У ВООЗ переконують, що ситуація з бубонною чумою у Китаї та Монголії не має підвищеного рівня небезпеки.
В організації запевнили, що випадки зараження чумою "добре піддаються лікуванню". Втім, головне вчасно звернутися за медичною допомогою.