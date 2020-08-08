В Китае на протяжении недели зарегистрировали два летальных случая от чумы. Оба инфицированных проживали в провинции Внутренняя Монголия.

Городская комиссия по вопросам здравоохранения Баяна сообщила, что 7 августа в результате чумы умер еще один пациент.

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Известно, что причиной смерти больного стал синдром полиорганной недостаточности.

Место жительства инфицированного опечатали. Также комиссия обнаружила семь тесных контактных лиц. Они не имели симптомов заболевания, но все же им сделали тесты – они оказались отрицательными.

Бубонная чума – что это? Бактериальное заболевание, которое передается блохами. Обычно они живут на диких грызунах, таких как крысы или сурки, но вполне могут перескочить и на домашних любимцев.

Напомним, 6 августа городская комиссия по здравоохранению Баотоу сообщила о первой смерти пациента с чумой. Мужчина скончался 3 августа после отрыва тромба от стенки сосуда.

А в начале июля в результате бубонной чумы в соседней с Китаем Монголии умерли два человека. Они заразились, употребляя в пищу сырое мясо сурка.

В ВОЗ утверждают, что ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не имеет повышенного уровня опасности.

В организации заверили, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". Впрочем, главное вовремя обратиться за медицинской помощью.