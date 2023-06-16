Про це в інтерв'ю розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, на постраждалих територіях поки не виявили жодного випадку зараження холерою.

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Чи виявили холеру

Проводимо епідмоніторинг водойм і періодично у нас виявляють холерні вібріони, як пов'язані з підтопленням, так і не пов'язані. Так було і раніше. Сьогодні того типу холерного вібріона, який може викликати спалах інфекційних захворювань, не зареєстровано. Але настороженість є. Тому що підтоплено велику кількість каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям,

– розповів міністр.

За його словами, спочатку можуть виникнути гострі кишкові інфекції, зазвичай бактеріологічні. Потім друга хвиля – це вже вірусні інфекції: гепатити, холера. А потім третя – паразитози.

Небезпечне перевищення норми

Ляшко додав, що вже зараз МОЗ фіксує перевищення деяких небезпечних мікробних показників у 28 тисяч разів.

"Тому заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах", – пояснив міністр.

Віктор Ляшко пояснив, що якщо люди будуть дотримуватись епідемічних обмежень, спалаху небезпечних захворювань можна буде уникнути.



Що таке холера / Інфографіка 24 Каналу