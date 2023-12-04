Деменція – захворювання, яке часто називають хворобою сучасного суспільства. Довголіття призводить до того, що люди стикаються зі старечим недоумством. Переважною формою цього розладу у пізньому віці є саме хвороба Альцгеймера, яка зачіпає сотні мільйонів людей по всій земній кулі.

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Це захворювання, яке викликає безперервне згасання нейронів мозку, що постійно прискорюється, має безліч причин і генетичних ризиків. Зазвичай від моменту виявлення перших ознак забудькуватості до стадії глибокого недоумства проходить від 5 до 10 років.

На жаль, ефективного лікування хвороби Альцгеймера ще немає, проте постійно ведуться дослідження у цьому напрямі.

Нове дослідження деменції

Так, фахівці з Клівленду запропонували метод значного зниження ризику деменції. Саме за допомогою препаратів від імпотенції. Вони виявили, що у пацієнтів, які приймають силденафіл (активна речовина препарату "Віагра"), ймовірність хвороби Альцгеймера значно нижча, ніж у тих, хто цього препарату не використовував.

Варто зазначити, що "Віагра" спочатку була розроблена для стимуляції кровопостачання серцевого м'яза та зниження артеріального тиску. Проте очікування не справдилися. Виявилося, що силденафіл сприяє посиленому припливу крові до чоловічих статевих органів, покращуючи якість ерекції. Так у світі з'явилися всесвітньо відомі пігулки від імпотенції "Віагра".

Вчені проаналізували дані про 1600 різних медикаментів та медичну історію понад 7 мільйонів пацієнтів. З'ясувалося, що у людей, які приймають силденафіл, ризик розвитку хвороби Альцгеймера в наступні шість років був меншим на 69%.

Було також виявлено, що силденафіл здатний стимулювати ріст нейронів та знизити деякі патологічні ознаки деменції.

Потрібні додаткові дослідження

Проте вчені не виключають, що в цьому дослідженні могли брати участь інші чинники, які знижують ризик. Професор Тара Спірс-Джонс, заступник керівника Центру досліджень мозку в Единбурзькому університеті, попереджає, що не можна відразу починати приймати силденафіл як засіб профілактики хвороби Альцгеймера.

На жаль, результати цього дослідження не є остаточним доказом того, що силденафіл відповідає за зниження ризику деменції або здатний уповільнити або зупинити прогресування хвороби. Єдиний спосіб підтвердити це – провести масштабне клінічне випробування, порівнявши його дію зі звичними методами лікування.