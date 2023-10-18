Дівчина народилася лише на 23-му тижні вагітності, у її мами – 34-річної Шантель стався передчасний розрив плодових оболонок на 22-му тижні вагітності.

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На життя крихітки випало багато випробувань

Дівчинку назвали Робін, під час народження вона отримала серйозне пошкодження мозку внаслідок гіпоксичної ішемічної енцефалопатії. Щоб зберегти життєво важливі органи в теплі, її інтубували.

Згодом на долю дитини випали нові випробування: сепсис, апарат штучної вентиляції легень, 16 переливань крові.

Медики розповіли, що дитина перестає дихати кілька разів на день, важить 3,6 кілограма, продовжує рости та боротися за своє життя!



За життя дівчинки боряться лікарі / Фото WalesOnline

Прогноз лікарів

Водночас прогноз фахівців невтішний – вона навряд чи буде ходити, говорити, бачити, їсти. Втім, батьки Робін сподіваються, що разом вдасться подолати усі труднощі.

Ми віримо, вона здатна зробити це. Але нам потрібні правильні методи лікування та правильна терапія, щоб допомогти їй,

– розповів Даніель, батько немовляти для видання WalesOnline.



Батьки вірять, що пройдуть разом усі випробування / Фото WalesOnline

Маленька Робін не є найменшою новонародженою у Великобританії / Фото WalesOnline

"Крихітний воїн"

Батьки називають свою доньку крихітним воїном і понад усе прагнуть покращити стан здоров'я дитини, для цього навіть створили у соцмережах сторінку для маленької Робі, де діляться моментами лікування дитини.

Цікаво, що Робін три грами не вистачило для того, щоб стати найлегшою дитиною, яка коли-небудь народжувалась у Великій Британії, цей титул отримала Ханна, яка важила лише 325 грамів.