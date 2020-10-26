У світі переконують, що пандемію коронавірусу можна приборкати, якщо люди почнуть серйозніше ставитися до носіння масок і правил їхнього використання та утилізації. Однак чимало осіб скаржаться на незручність носіння масок. Відтак швейцарські винахідники створили спеціальний пристрій, який полегшує дихання під маскою.

Про це повідомляє видання The Local. Пристрій створили двоє винахідників зі швейцарського Федерального інституту технологій у Лозанні.

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Спеціальний аератор, як наголошують розробники, дозволить людям легше дихати під час носіння масок. Вартість одного пристрою становить 10 євро.

Перші поставки спеціального пристрою заплановані на листопад цього року. Аератор виготовлений з м'якого матеріалу і розміщується на підборідді під маскою.

Винахідники додають, що пристрій не лише полегшує дихання, а й прибирає CO2 та усуває запотівання окулярів. Також його можна носити під хірургічною маскою і під маскою з тканини.

Додамо, згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 43 107459 людей, з них 28 980 741 одужав, але, на жаль, 1 154 525 хворих померли.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу