В мире утверждают, что пандемию коронавируса возможно обуздать, если люди начнут серьезнее относиться к ношению масок и правилам их использования и утилизации. Однако немало лиц жалуются на неудобство ношения масок. Поэтому швейцарские изобретатели создали специальное устройство, которое облегчает дыхание под маской.

Об этом сообщает издание The Local. Устройство создали двое изобретателей из швейцарского Федерального института технологий в Лозанне.

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Специальный аэратор, как отмечают разработчики, позволит людям легче дышать во время ношения масок. Стоимость одного устройства составляет 10 евро.

Первые поставки специального устройства запланированы на ноябрь этого года. Аэратор изготовлен из мягкого материала и размещается на подбородке под маской.

Изобретатели добавляют, что устройство не только облегчает дыхание, но и убирает CO2 и устраняет запотевание очков. Также его можно носить под хирургической маской и под маской из ткани.

Добавим, по данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 43 107 459 человек, из них 28 980 741 выздоровел, но, к сожалению, 1 154 525 заболевших умерли.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала