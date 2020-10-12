Дослідники з Великобританії, США та Гонконгу розпочали розробку інгаляційних вакцин від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє видання Вloomberg. Вакцина має підвищувати імунітет людини від усіх вірусних хвороб.

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Зазначається, що інгаляційна вакцина може бути значно ефективнішою за ін’єкційну.

Інфекціоніст Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Майкл Даймонд заявив, що перше покоління вакцин, ймовірно, захистить багато людей.

Але я думаю, що вакцини другого і третього покоління будуть ключовим компонентом того, що в кінцевому підсумку буде необхідно. В іншому випадку, ми будемо продовжувати розробку,

– наголосив Майкл Даймонд.

Видання пише, що дію інгаляційної вакцини вже перевірили на мишах, що спричинило потужну імунну реакцію гризунів, особливо в носі та дихальних шляхах. Вакцину постачатимуть в аерозолі.



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