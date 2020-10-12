Исследователи из Великобритании, США и Гонконга начали разработку ингаляционных вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание Вloomberg. Вакцина должна повышать иммунитет человека от всех вирусных болезней.

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Отмечается, что ингаляционная вакцина может быть значительно эффективнее инъекционной.

Инфекционист Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Даймонд заявил, что первое поколение вакцин, вероятно, защитит многих людей.

Но я думаю, что вакцины второго и третьего поколения будут ключевым компонентом того, что в конечном итоге будет необходимо. В противном случае, мы будем продолжать разработку,

– подчеркнул Майкл Даймонд.

Издание пишет, что действие ингаляционной вакцины уже проверили на мышах, что вызвало мощную иммунную реакцию грызунов, особенно в носу и дыхательных путях. Вакцину будут поставлять в аэрозоли.



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