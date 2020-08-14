Фахівці з Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США працюють над створенням нового штаму COVID-19.

Найбільший експерт з інфекційних хвороб у США Ентоні Фаучі підтвердив CNN, що вчені з Національного інституту алергії та інфекційних хвороб працюють над створенням нового штаму коронавірусу.

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Вчені створюють новий штам коронавірусу для того, аби мати змогу повноцінно протестувати експериментальну вакцину проти коронавірусу на людях. Вчені назвали цей підхід "План D".

Штучний штам застосовують на людях зазвичай тоді, коли вірус не циркулює масштабно. Відтак, як зазначив Фаучі, у випадку з коронавірусом цей метод може і не знадобитися. Втім, аби не гаяти багато часу в майбутньому, вчені вирішили зробити "попередні кроки" на випадок, якщо цей метод таки знадобиться.

Науковці запевнили, що у випадку необхідності цього дослідження, випробування пройдуть за лічені місяці.

Фахівці підкреслили, що якщо для повної оцінки вакцин-кандидатів або терапевтичних засобів від SARS-CoV-2 потрібно буде інфікувати людей новим штамом, то інститут вивчить усі технічні й етичні аспекти цього методу.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я створила перелік вакцин від коронавірусної інфекції, що перебувають на завершальному етапі випробувань – їх є 9.