Специалисты из Национального института аллергии и инфекционных болезней США работают над созданием нового штамма COVID-19.

Крупнейший эксперт по инфекционным болезням в США Энтони Фаучи подтвердил CNN, что ученые из Национального института аллергии и инфекционных болезней работают над созданием нового штамма коронавируса.

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Ученые создают новый штамм коронавируса для того, чтобы иметь возможность полноценно протестировать экспериментальную вакцину против коронавируса на людях. Ученые назвали этот подход "План D".

Искусственный штамм применяют на людях обычно тогда, когда вирус не циркулирует масштабно. Следовательно, как отметил Фаучи, в случае с коронавирусом этот метод может и не понадобиться. Впрочем, чтобы не терять много времени в будущем, ученые решили сделать "предварительные шаги" на случай, если этот метод таки понадобится.

Ученые заверили, что в случае необходимости этого исследования, испытания пройдут за считанные месяцы.

Специалисты подчеркнули, что если для полной оценки вакцин-кандидатов или терапевтических средств от SARS-CoV-2 нужно будет инфицировать людей новым штаммом, то институт изучит все технические и этические аспекты этого метода.

К слову, Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний – их 9.