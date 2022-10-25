COVID-щеплення: скільки доз і які вакцини ще є в Україні

Коронавірус нікуди не зник, тож українців закликають вакцинуватися. Розповідаємо, скільки доз вакцин є в Україні, та якими рекомендують щепитися.

Під час телемарафону керівник експертної групи з питань імунізації МОЗ України Олександр Заїка пролив світло на питання вакцинації. Він розповів, якими вакцинами варто щепитися і чому в деяких регіонах їх може не вистачати.

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Скільки доз Pfizer є в Україні

Передовсім Заїка наголосив, що якщо у деяких пунктах щеплення відсутній Pfizer, то це не свідчення завершення кампанії вакцинації. Він додав, що існують інші вакцини, які можна використовувати як на первинний комплекс, так і для бустера. І вони такі ж безпечні та ефективні. Мовиться про CoronaVac та Johnson & Johnson.

"За тими даними, які я маю зараз, на залишках Pfizer є близько 200 тисяч, на національному рівні. І найближчим часом ми отримаємо у рамках співпраці з механізмом COVAX понад 2 мільйони доз цієї вакцини", – підкреслив Заїка.

Чим можна вакцинуватися

Якщо ж у вас є бажання вакцинуватися лише Pfizer, то, за словами Заїки, його найближчим часом наша країна теж отримає. Але у випадку, якщо певних преференцій у вас немає, то слід зробити щеплення тією, яка є в наявності.

Я хочу сказати про те, що наразі в Україні наявні близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer, які використовують винятково на бустерні дози,

– додав він.

Слід розуміти, що наразі наша держава не закуповує вакцини за державні гроші. Тож їх дійсно може не вистачати у певних населених пунктах. Зараз бюджетні кошти спрямовуються на пріоритетніші напрямки.

Заїка додав, що у рамках програми COVAX вакцини до України привозять як гуманітарну допомогу. Водночас він зазначив, що не лише наша держава очікує. Тож постачання відчувається з дотримуванням черги.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про знищення 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в Індії. Їх місцевий виробник Serum Institute of India (SII) утилізував після закінчення терміну придатності.

Додамо, що ця компанія припинила виробництво препарату Covishield (AstraZeneca) ще у грудні 2021 року. Причиною цього став низький попит. Тож перша партія, яка зійшла з конвеєра понад 9 місяців тому, вже стала непридатною до використання.