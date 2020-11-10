На тлі спалаху коронавірусу серед норок, фермери, які розводять їх в Україні, готові провакцинувати своїх тварин.

Українські ферми готові зробити щеплення своїм норкам проти збудника коронавірусу SARS-CoV-2, але якщо ефективність та безпека вакцини буде підтверджена. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Асоціації звірівників України.

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Нині низку вакцин проти нового коронавірусу тестують на собаках та котах, адже вони сприятливі до COVID-19. Але на тлі останніх новин про спалахи SARS-CoV-2 на норкових фермах, найближчим часом вакцини тестуватимуть й на норках.

Вакцину від коронавірусу почали тестувати на норках. Українські норкові ферми готові вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів. Доклінічні випробування вакцин в Європі вже пройшли на тхорах і дали хороший результат,

– повідомили в асоціації.

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