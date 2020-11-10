Українські фермери готові вакцинувати своїх норок від COVID-19, але за однієї умови
На тлі спалаху коронавірусу серед норок, фермери, які розводять їх в Україні, готові провакцинувати своїх тварин.
Українські ферми готові зробити щеплення своїм норкам проти збудника коронавірусу SARS-CoV-2, але якщо ефективність та безпека вакцини буде підтверджена. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Асоціації звірівників України.
До теми Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок
Нині низку вакцин проти нового коронавірусу тестують на собаках та котах, адже вони сприятливі до COVID-19. Але на тлі останніх новин про спалахи SARS-CoV-2 на норкових фермах, найближчим часом вакцини тестуватимуть й на норках.
Вакцину від коронавірусу почали тестувати на норках. Українські норкові ферми готові вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів. Доклінічні випробування вакцин в Європі вже пройшли на тхорах і дали хороший результат,
– повідомили в асоціації.
Поширення COVID-19 серед норок : що відомо
- 4 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила. що "усі норки в Данії повинні бути вбиті".
- Вона повідомила, що від цих тварин нібито поширюється мутований коронавірус, яким на півночі країни інфікувались вже 12 людей. За її словами, мутована варіація SARS-CoV-2 знижує здатність до утворення антитіл.
- Через новий штам інфекції уряд Данії посилив карантин у 7 північних муніципалітетах.
- Поліція Данії підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин. Однак, цього поки не зроблять, адже для вбивства тварин немає законних підстав.
- У ВООЗ розкритикували рішення Данії масово знищувати норок через COVID-19 та заявили, що воно поспішне. Адже коронавірус мутує постійно і поки що немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною. В організації підкреслили, що вивчають усю інформацію.
- Нині у Данії зафіксували 214 випадків передачі коронавірусу від норок до людини. Натомість не повідомлялось про те, яким штамом інфікувались люди.
- Окрім Данії, інфікованих норок знайшли ще у 6 країнах, зокрема: у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. Україна також провела перевірки на своїх фермах, але не виявила спалахів хвороби.
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