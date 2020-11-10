На фоне вспышки коронавируса среди норок фермеры, которые разводят их в Украине, готовы вакцинировать своих животных.

Украинские фермы готовы сделать прививку своим норкам против возбудителя коронавируса SARS-CoV-2, но если эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации звероводов Украины.

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Сейчас ряд вакцин против нового коронавируса тестируют на собаках и кошках, ведь они чувствительны к COVID-19. Но на фоне последних новостей о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах, в ближайшее время вакцины будут тестировать и на норках.

Вакцину от коронавируса начали тестировать на норках. Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат,

– сообщили в ассоциации.

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