Украинские фермеры готовы вакцинировать своих норок от COVID-19, но при одном условии
На фоне вспышки коронавируса среди норок фермеры, которые разводят их в Украине, готовы вакцинировать своих животных.
Украинские фермы готовы сделать прививку своим норкам против возбудителя коронавируса SARS-CoV-2, но если эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации звероводов Украины.
К теме Из-за мутации COVID-19 в Дании уничтожат более 15 миллионов норок
Сейчас ряд вакцин против нового коронавируса тестируют на собаках и кошках, ведь они чувствительны к COVID-19. Но на фоне последних новостей о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах, в ближайшее время вакцины будут тестировать и на норках.
Вакцину от коронавируса начали тестировать на норках. Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат,
– сообщили в ассоциации.
Распространение COVID-19 среди норок: что известно
- 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "все норки в Дании должны быть убиты".
- Она сообщила, что от этих животных якобы распространяется мутировавший коронавирус, которым на севере страны заразились уже 12 человек. По ее словам, мутировавшая вариация SARS-CoV-2 снижает способность к образованию антител.
- Из-за нового штамма инфекции правительство Дании усилило карантин в 7 северных муниципалитетах.
- Полиция Дании подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 миллионов животных. Однако этого пока не сделают, ведь для убийства животных нет законных оснований.
- В ВОЗ раскритиковали решение Дании массово уничтожать норок из-за COVID-19 и заявили, что оно поспешное. Ведь коронавирус мутирует постоянно и пока нет никаких подтверждений, что его новая версия опасна. В организации подчеркнули, что изучают всю информацию.
- Сейчас в Дании зафиксировали 214 случаев передачи коронавируса от норок к человеку. Не сообщалось о том, каким штаммом заразились люди.
- Кроме Дании, инфицированных норок нашли еще в 6 странах, в частности в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Украина также провела проверки на своих фермах, но не обнаружила вспышек болезни.
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