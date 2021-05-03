Водночас інфекціоністка наголосила, що деякі виробники вакцин дають 100% гарантію, що не буде важкого перебігу хвороби.

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За словами Радковської, усвідомлення необхідності щеплення іноді приходить надто пізно.

Якби людині, яка лежить у реанімації, дозволили обрати між 2 дозами вакцини та ШВЛ і реанімацією, відповідь була б на користь щеплення. Однак час, на жаль, не повернеш.

Вакцинація – дуже класний шанс тримати вірус під контролем хоча б трохи,

– зауважила інфекціоністка.

Фахівчиня наголосила, що в українців чомусь є страх перед вакцинацією. Радковська зізналася, що з нею такого не траплялося. Насамперед тому, що у дитинстві її щеплювали усіма вакцинами, і батьки ніколи не заперечували.

Інфекціоністка пригадала, що колись не було "хочеш чи не хочеш"" і щеплюватися йшли усі у класі.

"Що вищий відсоток охоплення вакцинацією ми будемо мати, тим буде у нас кращий фундамент. Більше вакцинують – буде створюватись колективний імунітет. Ми захищатимемо ті прошарки населення, які не можна вакцинувати", – розповіла Радковська.

Якщо противників вакцинації буде більше, аніж вакцинованих, захистити їх не зможе ніхто.

Зауважте! Станом на 30 квітня кількість вакцинованих українців зросла до 752 тисяч.

Інтерв'ю з інфекціоністкою Лесею Радковською: дивіться відео