В то же время инфекционист отметила, что некоторые производители вакцин дают 100% гарантию, что не будет тяжелого течения болезни.

Заметьте Наша жизнь уже не будет прежней, – инфекционист об эпохе после COVID-19

По словам Радковской, осознание необходимости прививки иногда приходит слишком поздно.

Если бы человеку, который лежит в реанимации, позволили выбрать между 2 дозами вакцины, ИВЛ и реанимацией, ответ был бы в пользу прививки. Однако время, к сожалению, не вернешь.

Вакцинация – очень классный шанс держать вирус под контролем хотя бы немного,

– заметила инфекционист.

Специалист подчеркнула, что у украинцев почему-то есть страх перед вакцинацией. Радковская призналась, что с ней такого не случалось. Прежде всего потому, что в детстве ее прививали всеми вакцинами, и родители никогда не возражали.

Инфекционист вспомнила, что когда-то не было "хочешь не хочешь" "и прививаться шли все в классе.

"Чем выше процент охвата вакцинацией мы будем иметь, тем лучший будет у нас фундамент. Больше вакцинируют – будет создаваться коллективный иммунитет. Мы будем защищать те слои населения, которые нельзя вакцинировать", – рассказала Радковская.

Если противников вакцинации будет больше, чем вакцинированных, защитить их не сможет никто.

Ко вниманию. По состоянию на 30 апреля количество вакцинированных украинцев выросло до 752 тысяч.

Интервью с инфекционистом Лесей Радковская: смотрите видео