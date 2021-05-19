Вакцина від COVID-19 рослинного походження пройшла першу фазу випробувань

Вчені з Канади розробили вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Наразі її ефективність вже перевірили на 200 добровольцях.

Над вакциною працювали фахівці зі сфери молекулярної біології. Цей препарат від COVID-19 створили за допомогою генномодифікованих рослин.

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Науковці розповіли, що вакцина рослинного походження являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки COVID-19.

Наразі препарат протестували на добровольцях віком від 18 до 49 років. Перша фаза клінічних випробувань відбулася у Монреалі та Квебеку.

Дослідження показали, що препарат не викликає суттєвих побічних ефектів. Лише один з добровольців відчув дискомфорт через утому.

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