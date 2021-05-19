Над вакциной работали специалисты из сферы молекулярной биологии. Этот препарат от COVID-19 создали с помощью генномодифицированных растений.

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Ученые рассказали, что вакцина растительного происхождения представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки COVID-19.

Сейчас препарат протестировали на добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет. Первая фаза клинических испытаний состоялась в Монреале и Квебеке.

Исследования показали, что препарат не вызывает существенных побочных эффектов. Лишь один из добровольцев почувствовал дискомфорт из-за усталости.

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