Над вакциной работали специалисты из сферы молекулярной биологии. Этот препарат от COVID-19 создали с помощью генномодифицированных растений.
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Ученые рассказали, что вакцина растительного происхождения представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки COVID-19.
Сейчас препарат протестировали на добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет. Первая фаза клинических испытаний состоялась в Монреале и Квебеке.
Исследования показали, что препарат не вызывает существенных побочных эффектов. Лишь один из добровольцев почувствовал дискомфорт из-за усталости.
Прогноз от ВОЗ в отношении COVID-19
- Сейчас мир переживает второй год пандемии коронавируса.
- Во Всемирной организации здравоохранения уже сообщили, что второй год с COVID-19 будет более смертоносным, чем первый.
- Именно поэтому в ВОЗ призвали пока не вакцинировать детей и пожертвовать препараты в программу COVAX для бедных стран.