Над вакциною працювали фахівці зі сфери молекулярної біології. Цей препарат від COVID-19 створили за допомогою генномодифікованих рослин.
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Науковці розповіли, що вакцина рослинного походження являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки COVID-19.
Наразі препарат протестували на добровольцях віком від 18 до 49 років. Перша фаза клінічних випробувань відбулася у Монреалі та Квебеку.
Дослідження показали, що препарат не викликає суттєвих побічних ефектів. Лише один з добровольців відчув дискомфорт через утому.
Прогноз від ВООЗ щодо COVID-19
- Наразі світ переживає другий рік пандемії коронавірусу.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я вже повідомили, що другий рік з COVID-19 буде смертоноснішим, аніж перший.
- Саме тому у ВООЗ закликали наразі не вакцинувати дітей та пожертвувати препарати у програму COVAX для бідніших країн.