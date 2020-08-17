Останні два тижні в Ужгороді спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, через що місто потрапило у помаранчеву зону карантину.

Управління охорони здоров'я міськради Ужгорода підготувало указ про припинення планової госпіталізації пацієнтів, повідомляє Українська Правда.

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У повідомленні зазначають, що це не стосується тих хворих, які потребують невідкладної медичної допомоги, а також надання допомоги вагітним і новонародженим. Також усі пацієнти повинні проходити тестування на коронавірус.

Ба більше, керівникам комунальних медзакладів наказали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння міста у червону зону та переглянути запаси засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та медикаментів.

Яка ситуація з COVID-19 в Ужгороді

Ужгород є лідером на Закарпатті за показниками захворюваності й має найбільшу кількість активних хворих. Наразі у лікарнях міста перебуває 171 пацієнт з COVID-19.

Відділення інтенсивної терапії у міській клінічній лікарні, обласній інфекційній лікарні, Центрі легеневих хвороб, обласній клінічній лікарні – повністю заповнені. За словами головного лікаря Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляка, багато хворих надходять вже у важкому стані.

Станом на 17 серпня, коронавірус виявили у 1 076 мешканців Ужгорода. 533 людини вже одужали, але 16, на жаль, померли. Якщо найближчим часом захворюваність не почне спадати, то Ужгород ризикує опинитися у червоній зоні карантину.



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