Последние две недели в Ужгороде наблюдается прирост заболеваемости COVID-19, из-за чего город попал в оранжевую зону карантина.

Управление здравоохранения горсовета Ужгорода подготовило указ о прекращении плановой госпитализации пациентов, сообщает Украинская Правда.

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В сообщении отмечается, что это не касается тех больных, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а также оказания помощи беременным и новорожденным. Также все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус.

Более того, руководителям коммунальных медучреждений приказали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания города в красную зону и посмотреть запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медикаментов.

Какова ситуация с COVID-19 в Ужгороде

Ужгород является лидером в Закарпатье по показателям заболеваемости и имеет наибольшее количество активных больных. Сейчас в больницах города находится 171 пациент с COVID-19.

Отделение интенсивной терапии в городской клинической больнице, областной инфекционной больнице, Центре легочных болезней, областной клинической больнице – полностью заполнены. По словам главного врача Закарпатской областной инфекционной больницы Михаила Поляка, многие больные поступают уже в тяжелом состоянии.

По состоянию на 17 августа, коронавирус обнаружили у 1 076 жителей Ужгорода. 533 человека уже выздоровели, но 16, к сожалению, умерли. Если в ближайшее время заболеваемость не начнет спадать, то Ужгород рискует оказаться в красной зоне карантина.

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