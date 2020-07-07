Показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Такий показник зумовлений спалахами в окремих регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з Президентом України, йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

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Сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві,

– зазначив Шмигаль.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких діагностують пневмонію, та наголосив, що всі, хто помер цієї доби від наслідків COVID-19 – а це 21 людина, – мали серйозні супутні захворювання та були в групі підвищеного ризику.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 49 607 випадків захворювання на COVID-19. Найбільше нових хворих вкотре виявили на Львівщині (+144), на Закарпатті (+83) та у Києві (+63).

На жаль, за минулу добу помер ще 21 пацієнт з COVID-19. Загалом в країні зафіксували 1283 летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції.

Разом з тим, 22 193 пацієнти одужали – 490 з них виписали за минулу добу.