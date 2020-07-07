Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Такой показатель обусловлен вспышками в отдельных регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с Президентом Украины, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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Сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышек в отдельных регионах, как Винниччина, Закарпатье, а также в городе Киеве,

– отметил Шмыгаль.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых диагностируют пневмонию, и подчеркнул, что все, кто умер в эти сутки от последствий COVID-19 – а это 21 человек, – имели серьезные сопутствующие заболевания и были в группе повышенного риска.

Какая ситуация с COVID-19 в Украине

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 49 607 случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых больных в очередной раз обнаружили на Львовщине (+144), Закарпатье (+83) и в Киеве (+63).

К сожалению, за прошедшие сутки умер еще 21 пациент с COVID-19. В целом в стране зафиксировали 1 283 летальных случая вследствие коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, 22 193 пациента выздоровели – 490 из них выписали за минувшие сутки.