Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до керівництв регіонів, щоб вони надали пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.

Сьогодні, 21 жовтня прем'єр-міністр провів селекторну нараду з керівниками областей щодо поширення COVID-19 в Україні, на якій вирішили до кінця місяця 80% ліжкомісць забезпечити киснем, йдеться в повідомленні уряду.

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За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Шмигаль закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

Денис Шмигаль “Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд”.

Прем'єр наголосив, що до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню.

Ситуація серйозна: за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 009 хворих на COVID-19. Станом на ранок 21 жовтня у лікарнях країни перебували 22 977 таких пацієнтів.

Головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрацій доручили проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Яка захворюваність в цих регіонах

Одеська область – 19957 (+614);

Харківська область – 30272 (+713);

Донецька область – 7629 (+240);

Львівська область – 25702 (+310);

Київ – 31869 (+559);

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