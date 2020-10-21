Уряд закликав області перейти до активних дій: мобільні госпіталі та забезпеченість киснем
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до керівництв регіонів, щоб вони надали пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.
Сьогодні, 21 жовтня прем'єр-міністр провів селекторну нараду з керівниками областей щодо поширення COVID-19 в Україні, на якій вирішили до кінця місяця 80% ліжкомісць забезпечити киснем, йдеться в повідомленні уряду.
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За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.
Шмигаль закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.
Прем'єр наголосив, що до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню.
Головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрацій доручили проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.
Яка захворюваність в цих регіонах
- Одеська область – 19957 (+614);
- Харківська область – 30272 (+713);
- Донецька область – 7629 (+240);
- Львівська область – 25702 (+310);
- Київ – 31869 (+559);
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