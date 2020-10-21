Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к руководствам регионов, чтобы они предоставили предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда.

Сегодня, 21 октября премьер-министр провел селекторное совещание с руководителями областей по распространению COVID-19 в Украине, на котором решили до конца месяца 80% койкомест обеспечить кислородом, говорится в сообщении правительства.

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По расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 в Львовской области.

Шмигаль призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

Денис Шмыгаль “Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и рассчетах, насколько возможно расширить коечный фонд”.

Премьер подчеркнул, что до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода.

Ситуация серьезная: за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 009 больных COVID-19. По состоянию на утро 21 октября в больницах страны находились 22 977 таких пациентов.

Председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций поручили проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Какова заболеваемость в этих регионах

Одесская область – 19957 (+614);

Харьковская область – 30272 (+713);

Донецкая область – 7629 (+240);

Львовская область – 25702 (+310);

Киев – 31869 (+559);

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