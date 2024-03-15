Травми через брак мастила

Подразнення та навіть пошкодження можуть з'являтися, якщо у піхві не вистачає мастила. Якщо через день – два біль не вщухає або ранки кровоточать – зверніться до лікаря. А щоб такого не повторювалося, не шкодуйте час на прелюдії та запасіться лубрикантом. У чоловіків може підстерігати розрив вуздечки, особливо якщо вона сама по собі коротка. Цьому сприяють дуже різкі рухи.

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Травми часто трапляються при анальному сексі. В цьому місці мастила немає зовсім, тому лубрикант обовʼязковий. І подряпина в такому місці куди небезпечніша, ніж вагінальна, оскільки й потенційних бактерій навколо більше.

Інші секс-травми

Усі правила техніки безпеки потрібно дотримуватись і з секс-іграшками. Якщо на них сколи або гострі частини, вони пошкодять не тільки слизову оболонку піхви або товстої кишки, а й шкіру по сусідству. Завжди перевіряйте цілісність цих девайсів до використання та завжди враховуйте розміри аксесуара та кут його введення.

Презервативи можуть "губитись". Якщо це сталося під час вагінального сексу, можна спробувати його дістати, якщо не виходить – тоді допоможе гінеколог. А при анальному сексі одразу потрібно йти до лікаря. Самостійно можна лише заштовхати презерватив ще глибше.

У пориві пристрасті можна ще й вкусити партнера, іноді дуже сильно. Найчастіше від цього страждають руки, мочки вух та соски. Ледь прокушену шкіру достатньо продезінфікувати та дати спокій. А ось глибокі рани, тим більше головки члена або клітора, можуть бути небезпечними як мінімум через кровотечу.

Перелом члена. Ні, це не те саме, що і кістку зламати, хоча терміни однакові. Так називають розрив двох ділянок чоловічого органу, які відповідають за ерекцію.

Симптоми перелому члена: посиніння, набряк, кровотеча, біль у місці перелому, проблеми із сечовипусканням, раптова втрата ерекції. І коли це станеться, чутно характерний хрускіт. Найчастіша причина такої неприємності – примусове згинання ствола члена для ослаблення ерекції. На другому місці – мастурбація.

Пам'ятайте що до пошкоджень можуть призвести складні пози без достатньої фізичної підготовки та секс на нестійких поверхнях. А також експерименти з предметами, у яких зовсім інше призначення. Бережіть себе і партнерів, і походів лікарями буде набагато менше.