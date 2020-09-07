Українські ІФА-тести виробництва компанії "Діапроф-Мед" можна використовувати для заготівлі плазми для лікування коронавірусної інфекції.

Про це розповів провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, експерт Центру з контролю захворюваності CDC (Атланта, США) Михайло Фаворов в коментарі УНН.

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За його словами, на сьогодні у всьому світі йде підготовка запасів плазми від тих людей, хто вже перехворів. Фаворов сказав, якщо людина у важкому стані потрапляє в лікарню, і починає відразу ж отримувати лікування плазмою — шанс вижити у неї набагато вище.

Оскільки в зараз світовою спільнотою прийнято рішення про необхідність підготовки до можливого спалаху захворюваності та зростанню епідемії в сезон. А сезон починається в листопаді,

– зазначив інфекціоніст.

До слова, на базі Національного центру переливання крові в Казахстані провели порівняльне дослідження ІФА-тестів української компанії з американськими Abbott. Результати продемонстрували 100% збіг.