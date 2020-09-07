Украинские ИФА-тесты производства компании "Диапроф-Мед" можно использовать для заготовки плазмы для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов в комментарии УНН.

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По его словам, на сегодняшний день во всем мире идет подготовка запасов плазмы от тех людей, кто уже переболел. Фаворов сказал, если человек в тяжелом состоянии попадает в больницу, и начинает сразу же получать лечение плазмой — шанс выжить у него гораздо выше.

Поскольку в настоящий момент мировым сообществом принято решение о необходимости подготовки к возможной вспышке заболеваемости и росту эпидемии в сезон. А сезон начинается в ноябре,

– отметил инфекционист.

К слову, на базе Национального центра переливания крови в Казахстане провели сравнительное исследование ИФА-тестов украинской компании с американскими Abbott. Результаты продемонстрировали 100% совпадение.