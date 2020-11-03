Випробування українських експрес-тестів на виявлення коронавірусу методом ІФА завершили. Тести вже розпочинають використовувати для діагностики українців.

Випробування українських тестів успішні

За допомогою експрес-тестів додатково здійснюватимуть ще до 1 мільйона досліджень на місяць. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, передає 24 канал.

Читайте також Ми близькі до катастрофи, – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні

Максим Степанов “Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигенів до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні”.

У планах МОЗ довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць.

До слова, уряд вирішив виділити додатково 1 мільярд 259 мільйонів гривень на процес тестувань.

Кількість тестувань на коронавірус збільшать

За словами міністра, ці кошти передадуть на закупівлю тестів на виявлення антигену на SARS-CoV-2, що дозволить робити ще один мільйон тестів на місяць.

Максим Степанов “Майже 213 мільйонів будуть передані для розбудови лабораторних потужностей в комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях”.

Також у МОЗ анонсували збільшення тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції.

В середині листопада планують 50 тисяч тестувань на добу, а до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР.

Яку кількість тестів на коронавірус проводять наразі

Для порівняння, вчора українські лабораторії провели 60 836 тестувань, з них методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018. Від початку епідемії в Україні провели 3 379 029 ПЛР-тестувань.

Зверніть увагу У Словаччині усе населення тестують на COVID-19: у містах довжелезні черги

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал