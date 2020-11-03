В Україні почали тестувати власними експрес-тестами на COVID-19
Випробування українських експрес-тестів на виявлення коронавірусу методом ІФА завершили. Тести вже розпочинають використовувати для діагностики українців.
Випробування українських тестів успішні
За допомогою експрес-тестів додатково здійснюватимуть ще до 1 мільйона досліджень на місяць. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, передає 24 канал.
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У планах МОЗ довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць.
Кількість тестувань на коронавірус збільшать
За словами міністра, ці кошти передадуть на закупівлю тестів на виявлення антигену на SARS-CoV-2, що дозволить робити ще один мільйон тестів на місяць.
Також у МОЗ анонсували збільшення тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції.
В середині листопада планують 50 тисяч тестувань на добу, а до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР.
Яку кількість тестів на коронавірус проводять наразі
Для порівняння, вчора українські лабораторії провели 60 836 тестувань, з них методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018. Від початку епідемії в Україні провели 3 379 029 ПЛР-тестувань.
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Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал
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