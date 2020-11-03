В Украине начали тестировать собственными экспресс-тестами на COVID-19
Испытания украинских экспресс-тестов на выявление коронавируса методом ИФА завершили. Тесты уже начинают использовать для диагностики украинцев.
С помощью экспресс-тестов дополнительно будут осуществлять еще до 1 миллиона исследований в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает 24 канал.
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В планах Минздрава довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц.
По словам министра, эти средства передадут на закупку тестов на выявление антигена на SARS-CoV-2, что позволит делать еще один миллион тестов в месяц.
Ттакже в Минздраве анонсировали увеличение тестов, проведенных методом полимеразной цепной реакции.
В середине ноября планируют 50 тысяч тестирований в сутки, а до конца года 75 тысяч тестирований в сутки методом ПЦР.
Для сравнения, вчера украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018. От начала эпидемии в Украине провели 3 379 029 ПЦР-тестов.
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