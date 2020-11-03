Испытания украинских экспресс-тестов на выявление коронавируса методом ИФА завершили. Тесты уже начинают использовать для диагностики украинцев.

С помощью экспресс-тестов дополнительно будут осуществлять еще до 1 миллиона исследований в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает 24 канал.

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Максим Степанов “Мы закончили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигенов к SARS-CoV-2 и уже вводим их в Украине”.

В планах Минздрава довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц.

К слову, правительство решило выделить дополнительно 1 миллиард 259 миллионов гривен на процесс тестирований.

По словам министра, эти средства передадут на закупку тестов на выявление антигена на SARS-CoV-2, что позволит делать еще один миллион тестов в месяц.

Максим Степанов “Почти 213 миллионов будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах”.

Ттакже в Минздраве анонсировали увеличение тестов, проведенных методом полимеразной цепной реакции.

В середине ноября планируют 50 тысяч тестирований в сутки, а до конца года 75 тысяч тестирований в сутки методом ПЦР.

Для сравнения, вчера украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018. От начала эпидемии в Украине провели 3 379 029 ПЦР-тестов.

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Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канал