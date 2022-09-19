В Україні зареєстрували новий випадок віспи мавп: висип у пацієнта з'явився ще у серпні

В Україні станом на 19 вересня зареєстрували другий випадок віспи мавп. Висип у пацієнта з'явився ще у серпні.

Відповідну заяву зробили у МОЗ. Перший випадок віспи мавп в Україні виявили 15 вересня.

Зауважте В Україні різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: коли чекати піку

19 вересня в Україні зареєстрували другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках,

– мовиться у повідомленні.

Висип з'явився ще наприкінці серпня

Пацієнт розповів, що висип на тілі зауважив ще наприкінці серпня. Водночас до лікаря звернувся лише декілька днів тому. У МОЗ наголосили, що не можна зволікати. Якщо людина зауважила симптоми, схожі до віспи мавп, потрібно негайно звертатися до медиків та перебувати на самоізоляції.

За попередніми даними, перший та другий вияв віспи мавп не пов'язані між собою.

Важливо – нові деталі першого випадку мавпячої віспи в Україні: дивіться відео