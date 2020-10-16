Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції зафіксовано зараження 287 231 українця. Нині хворіють 162 187 людей.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.

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Загалом в Україні виявили 287 231 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померло 5 408 людей. Кількість пацієнтів, які одужали, становить вже 121 919.

Найбільше хворих за добу виявили у Харківській (544), Одеській (502) областях, Києві (455) та Дніпропетровській (423) області. Найменше випадків – у Кіровоградській та Херсонській областях — 28 та 69 відповідно.

За добу госпіталізували 866 людей, загалом у лікарнях 22 240 пацієнтів із коронавірусним захворюванням.

Статистика поширення коронавірус в областях України