В Україні за добу виявили 5 992 випадки зараження короанвірусом: статистика
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції зафіксовано зараження 287 231 українця. Нині хворіють 162 187 людей.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.
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Загалом в Україні виявили 287 231 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померло 5 408 людей. Кількість пацієнтів, які одужали, становить вже 121 919.
Найбільше хворих за добу виявили у Харківській (544), Одеській (502) областях, Києві (455) та Дніпропетровській (423) області. Найменше випадків – у Кіровоградській та Херсонській областях — 28 та 69 відповідно.
За добу госпіталізували 866 людей, загалом у лікарнях 22 240 пацієнтів із коронавірусним захворюванням.
Статистика поширення коронавірус в областях України
- Київ – 29 412 (+455)
- Харківська область – 27 457 (+544)
- Львівська область – 24 171 (+365)
- Одеська область – 18 013 (+502)
- Чернівецька область – 17 203 (+199)
- Тернопільська область – 16 916 (+216)
- Івано-Франківська область – 16 163 (+208)
- Рівненська область – 15 398 (+212)
- Київська область – 12 207 (+229)
- Закарпатська область – 11 461 (+156)
- Волинська область – 10 515 (+195)
- Дніпропетровська область – 10 257 (+423)
- Хмельницька область – 10 098 (+414)
- Житомирська область – 9286 (+156)
- Сумська область – 8252 (+269)
- Вінницька область – 8070 (+129)
- Донецька область – 6658 (+167)
- Черкаська область – 6387 (+230)
- Чернігівська область – 6379 (+200)
- Запорізька область – 6162 (+150)
- Полтавська область – 5469 (+243)
- Миколаївська область – 5336 (+129)
- Херсонська область – 2264 (+69)
- Луганська область – 2264 (+104)
- Кіровоградська область – 1468 (28)
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