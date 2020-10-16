Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано заражение 287 231 украинца. Сейчас болеют 162 187 человек.

Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.

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Всего в Украине обнаружили 287 231 случай коронавируса. С начала пандемии умерло 5 408 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет уже 121 919.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Харьковской (544), Одесской (502) областях, Киеве (455) и Днепропетровской (423) области. Меньше всего – в Кировоградской и Херсонской областях — 28 и 69 соответственно.

За сутки госпитализировали 866 человек, всего в больницах 22 240 пациентов с коронавирусным заболеванием.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины