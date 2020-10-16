В Украине за сутки обнаружили 5 992 случая заражения коронавирусом: статистика
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано заражение 287 231 украинца. Сейчас болеют 162 187 человек.
Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.
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Всего в Украине обнаружили 287 231 случай коронавируса. С начала пандемии умерло 5 408 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет уже 121 919.
Больше всего больных за сутки обнаружили в Харьковской (544), Одесской (502) областях, Киеве (455) и Днепропетровской (423) области. Меньше всего – в Кировоградской и Херсонской областях — 28 и 69 соответственно.
За сутки госпитализировали 866 человек, всего в больницах 22 240 пациентов с коронавирусным заболеванием.
Статистика распространения коронавируса в областях Украины
- Киев – 29 412 (+455)
- Харьковская область – 27 457 (+544)
- Львовская область – 24 171 (+365)
- Одесская область – 18 013 (+502)
- Черновицкая область – 17 203 (+199)
- Тернопольская область – 16 916 (+216)
- Ивано-Франковская область – 16 163 (+208)
- Ровненская область – 15 398 (+212)
- Киевская область – 12 207 (+229)
- Закарпатская область – 11 461 (+156)
- Волынская область – 10 515 (+195)
- Днепропетровская область – 10 257 (+423)
- Хмельницкая область – 10 098 (+414)
- Житомирская область – 9286 (+156)
- Сумская область – 8252 (+269)
- Винницкая область – 8070 (+129)
- Донецкая область – 6658 (+167)
- Черкасская область – 6387 (+230)
- Черниговская область – 6379 (+200)
- Запорожская область – 6162 (+150)
- Полтавская область – 5469 (+243)
- Николаевская область – 5336 (+129)
- Херсонская область – 2264 (+69)
- Луганская область – 2264 (+104)
- Кировоградская область – 1468 (28)
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