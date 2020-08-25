В Україні за добу виявили 1 658 хворих на COVID-19: ситуація в областях
Загальна кількість мешканців України у яких діагностували коронавірусну хворобу зросла до 108 тисяч 415. Найбільша кількість нових випадків інфікувань у Чернівецькій області.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 25 серпня, пише 24 канал.
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Від учора коронавірусну хворобу побороли 346 українців, втім померли від ускладнень 25 пацієнтів.
Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 2 318 летальних випадків. Натомість 52 870 людей одужали від COVID-19. Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікування, – 53 227.
Коронавірус в областях України 25 серпня
Найбільше нових хворих від учора виявили у Чернівецькій області – 204. Також понад 100 випадків у Києві – 130, у львівській області – 136, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Одеській – 112 та Тернопільській областях – 158. Жодного нового випадку не зафіксували у Луганській області.
Статистика COVID-19 по областях
- Львівська область – 13 389 (+136);
- Київ – 12 153 (+130);
- Чернівецька область – 9 371 (+204);
- Рівненська область – 8 644 (+85);
- Івано-Франківська область – 8 154 (+179);
- Харківська область – 7 807 (+173);
- Закарпатська область – 7 063 (+37);
- Одеська область –6 166 (+112);
- Волинська область – (+25);
- Київська область – 5 115 (+90);
- Тернопільська область – 4 923 (+158);
- Вінницька область – 3649 (+25);
- Житомирська область – 2 923 (+59);
- Дніпропетровська область – 2 050 (+45);
- Хмельницька область – 2 047 (+37);
- Чернігівська область – 1 552 (+32);
- Запорізька область – 1 407 (+30);
- Черкаська область – 1 300 (+3);
- Сумська область – 1 246 (+59);
- Донецька область – 1 238 (+1);
- Миколаївська область – 1 004 (+7);
- Кіровоградська область – 769 (+1);
- Полтавська область – 677 (+14);
- Херсонська область – 337 (+1);
- Луганська область – 244 (+0).