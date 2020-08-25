В Украине за сутки обнаружили 1 658 больных COVID-19: ситуация в областях
Общее количество жителей Украины, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, выросло до 108 тысяч 415. Наибольшее количество новых случаев заражений – в Черновицкой области.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро 25 августа, пишет 24 канал.
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Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь побороли 346 украинцев, однако умерли от осложнений 25 пациентов.
В целом с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 318 летальных случаев. А 52 870 человек уже выздоровели от COVID-19. Активных больных, то есть тех, кто продолжает лечение, – 53 227.
Коронавирус в областях Украины 25 августа
Больше всего новых больных со вчера обнаружили в Черновицкой области – 204. Также более 100 случаев: в Киеве – 130, во Львовской области – 136, Ивано-Франковской – 179, Харьковской – 173, Одесской – 112 и Тернопольской областях – 158. Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.
Статистика COVID-19 по областям
Львовская область – 13 389 (+136);
Киев – 12 153 (+130);
Черновицкая область – 9 371 (+204);
Ровненская область – 8 644 (+85);
Ивано-Франковская область – 8 154 (+179);
Харьковская область – 7 807 (+173);
Закарпатская область – 7 063 (+37);
Одесская область – 6 166 (+112);
Волынская область – (+25);
Киевская область – 5 115 (+90);
Тернопольская область – 4 923 (+158);
Винницкая область – 3649 (+25);
Житомирская область – 2 923 (+59);
Днепропетровская область – 2 050 (+45);
Хмельницкая область – 2 047 (+37);
Черниговская область – 1 552 (+32);
Запорожская область – 1 407 (+30);
Черкасская область – 1 300 (+3);
Сумская область – 1 246 (+59);
Донецкая область – 1 238 (+1);
Николаевская область – 1 004 (+7);
Кировоградская область – 769 (+1);
Полтавская область – 677 (+14);
Херсонская область – 337 (+1);
Луганская область – 244 (+0).