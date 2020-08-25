Общее количество жителей Украины, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, выросло до 108 тысяч 415. Наибольшее количество новых случаев заражений – в Черновицкой области.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро 25 августа, пишет 24 канал.

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Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь побороли 346 украинцев, однако умерли от осложнений 25 пациентов.

В целом с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 318 летальных случаев. А 52 870 человек уже выздоровели от COVID-19. Активных больных, то есть тех, кто продолжает лечение, – 53 227.

Коронавирус в областях Украины 25 августа

Больше всего новых больных со вчера обнаружили в Черновицкой области – 204. Также более 100 случаев: в Киеве – 130, во Львовской области – 136, Ивано-Франковской – 179, Харьковской – 173, Одесской – 112 и Тернопольской областях – 158. Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.

Статистика COVID-19 по областям

Львовская область – 13 389 (+136);

Киев – 12 153 (+130);

Черновицкая область – 9 371 (+204);

Ровненская область – 8 644 (+85);

Ивано-Франковская область – 8 154 (+179);

Харьковская область – 7 807 (+173);

Закарпатская область – 7 063 (+37);

Одесская область – 6 166 (+112);

Волынская область – (+25);

Киевская область – 5 115 (+90);

Тернопольская область – 4 923 (+158);

Винницкая область – 3649 (+25);

Житомирская область – 2 923 (+59);

Днепропетровская область – 2 050 (+45);

Хмельницкая область – 2 047 (+37);

Черниговская область – 1 552 (+32);

Запорожская область – 1 407 (+30);

Черкасская область – 1 300 (+3);

Сумская область – 1 246 (+59);

Донецкая область – 1 238 (+1);

Николаевская область – 1 004 (+7);

Кировоградская область – 769 (+1);

Полтавская область – 677 (+14);

Херсонская область – 337 (+1);

Луганская область – 244 (+0).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.