Вже другий день поспіль в Україні виявляють менше хворих, ніж виписують. Зеленський вважає це позитивною тенденцією.

Уже другий день поспіль кількість українців, які одужали від коронавірусної інфекції, значно перевищує кількість тих, хто захворів, повідомляє пресслужба Офісу президента.

До теми В Україні ще 800 випадків COVID-19 – знову більше одужалих, ніж нових хворих

10 липня в Україні виписали 1 016 пацієнтів. Це значно більше за добовий приріст виявлених хворих, який становив 819.

11 липня кількість тих людей, що одужали, знову значно більша за тих, у яких виявили хворобу – 861 проти 800.

У повідомленні йдеться, що це обговорювали на традиційній нараді Зеленського з представниками уряду та правоохоронних відомств.

Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації,

– заявив Зеленський.

Зазначимо, епідеміологи вважають, що в Україні хворих на коронавірус значно більше. Адже в країні немає масового тестування населення.

Також вважається, що близько 80% людей переносить коронавірус безсимптомно, внаслідок чого всіх хворих ідентифікувати неможливо.