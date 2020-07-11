В Україні ще 800 випадків COVID-19 – знову більше одужалих, ніж нових хворих

За минулу добу в Україні коронавірус діагностували ще у 800 людей. Відтак, станом на 11 липня в країні зафіксували 52 843 хворих на COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє пресслужба МОЗ.

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Від початку пандемії в Україні виявили 52 843 випадки інфікування коронавірусом. 25 810 з них залишаються активними – стільки людей продовжують лікуватись від хвороби.

За минулу добу виписали 861 пацієнта, який лікувався від коронавірусу. Загалом від початку року в Україні від COVID-19 одужала 24 661 людина.

На жаль, від учора померли ще 27 хворих на коронавірус. Загалом в країні під час перебігу хвороби померли 1 372 пацієнти з COVID-19.

Впродовж минулої доби в Україні виявили 800 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+125), а також у Львівській (+119) та Закарпатській (+108) областях.

Статистика COVID-19 в областях України 11 липня

Вінницька область – 2 081 (+21);

Волинська область – 2 987 (+55);

Дніпропетровська область – 1 140 (+3);

Донецька область – 758 (+7);

Житомирська область – 1 512 (0);

Закарпатська область – 3 842 (+108);

Запорізька область – 612 (+2);

Івано-Франківська область – 2 971 (+56);

Кіровоградська область – 670 (0);

Київ – 6 115 (+125);

Київська область – 2 986 (+46);

Львівська область – 6 882 (+119);

Луганська область – 93 (+3);

Миколаївська область – 477 (+10);

Одеська область – 2 141 (+33);

Полтавська область – 331 (+1);

Рівненська область – 4 520 (+66);

Сумська область – 337 (+5);

Тернопільська область – 2 217 (+43);

Харківська область – 2 621 (+44);

Херсонська область – 204 (+1);

Хмельницька область – 888 (+7);

Чернівецька область – 5 117 (+21);

Черкаська область – 738 (+13);

Чернігівська область – 594 (+2).



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу