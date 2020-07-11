В Україні ще 800 випадків COVID-19 – знову більше одужалих, ніж нових хворих
За минулу добу в Україні коронавірус діагностували ще у 800 людей. Відтак, станом на 11 липня в країні зафіксували 52 843 хворих на COVID-19.
Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє пресслужба МОЗ.
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Від початку пандемії в Україні виявили 52 843 випадки інфікування коронавірусом. 25 810 з них залишаються активними – стільки людей продовжують лікуватись від хвороби.
За минулу добу виписали 861 пацієнта, який лікувався від коронавірусу. Загалом від початку року в Україні від COVID-19 одужала 24 661 людина.
На жаль, від учора померли ще 27 хворих на коронавірус. Загалом в країні під час перебігу хвороби померли 1 372 пацієнти з COVID-19.
Впродовж минулої доби в Україні виявили 800 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+125), а також у Львівській (+119) та Закарпатській (+108) областях.
Статистика COVID-19 в областях України 11 липня
- Вінницька область – 2 081 (+21);
- Волинська область – 2 987 (+55);
- Дніпропетровська область – 1 140 (+3);
- Донецька область – 758 (+7);
- Житомирська область – 1 512 (0);
- Закарпатська область – 3 842 (+108);
- Запорізька область – 612 (+2);
- Івано-Франківська область – 2 971 (+56);
- Кіровоградська область – 670 (0);
- Київ – 6 115 (+125);
- Київська область – 2 986 (+46);
- Львівська область – 6 882 (+119);
- Луганська область – 93 (+3);
- Миколаївська область – 477 (+10);
- Одеська область – 2 141 (+33);
- Полтавська область – 331 (+1);
- Рівненська область – 4 520 (+66);
- Сумська область – 337 (+5);
- Тернопільська область – 2 217 (+43);
- Харківська область – 2 621 (+44);
- Херсонська область – 204 (+1);
- Хмельницька область – 888 (+7);
- Чернівецька область – 5 117 (+21);
- Черкаська область – 738 (+13);
- Чернігівська область – 594 (+2).