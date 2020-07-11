В Украине еще 800 случаев COVID-19 – снова больше выздоровевших, чем новых больных

За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали еще у 800 человек. Следовательно, по состоянию на 11 июля в стране зафиксировали 52 843 больных COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 52 843 случая инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки выписали 861 пациента, который лечился от коронавируса. Всего с начала года в Украине от COVID-19 выздоровели 24 661 человек.

К сожалению, со вчерашнего дня умерли 27 больных коронавирусом. В целом в стране во время течения болезни умерли 1 372 пациента с COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 800 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+125), а также во Львовской (+119) и Закарпатской (+108) областях.

Статистика COVID-19 в областях Украины 11 июля

Винницкая область – 2 081 (+21);

Волынская область – 2 987 (+55);

Днепропетровская область – 1 140 (+3);

Донецкая область – 758 (+7);

Житомирская область – 1 512 (0);

Закарпатская область – 3 842 (+108);

Запорожская область – 612 (+2);

Ивано-Франковская область – 2 971 (+56);

Кировоградская область – 670 (0);

Киев – 6 115 (+125);

Киевская область – 2 986 (+46);

Львовская область – 6 882 (+119);

Луганская область – 93 (+3);

Николаевская область – 477 (+10);

Одесская область – 2 141 (+33);

Полтавская область – 331 (+1);

Ровенская область – 4 520 (+66);

Сумская область – 337 (+5);

Тернопольская область – 2 217 (+43);

Харьковская область – 2 621 (+44);

Херсонская область – 204 (+1);

Хмельницкая область – 888 (+7);

Черновицкая область – 5 117 (+21);

Черкасская область – 738 (+13);

Черниговская область – 594 (+2).



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала