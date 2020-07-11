В Украине еще 800 случаев COVID-19 – снова больше выздоровевших, чем новых больных
За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали еще у 800 человек. Следовательно, по состоянию на 11 июля в стране зафиксировали 52 843 больных COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране сообщает пресс-служба Минздрава.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 52 843 случая инфицирования коронавирусом.
За минувшие сутки выписали 861 пациента, который лечился от коронавируса. Всего с начала года в Украине от COVID-19 выздоровели 24 661 человек.
К сожалению, со вчерашнего дня умерли 27 больных коронавирусом. В целом в стране во время течения болезни умерли 1 372 пациента с COVID-19.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 800 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+125), а также во Львовской (+119) и Закарпатской (+108) областях.
Статистика COVID-19 в областях Украины 11 июля
- Винницкая область – 2 081 (+21);
- Волынская область – 2 987 (+55);
- Днепропетровская область – 1 140 (+3);
- Донецкая область – 758 (+7);
- Житомирская область – 1 512 (0);
- Закарпатская область – 3 842 (+108);
- Запорожская область – 612 (+2);
- Ивано-Франковская область – 2 971 (+56);
- Кировоградская область – 670 (0);
- Киев – 6 115 (+125);
- Киевская область – 2 986 (+46);
- Львовская область – 6 882 (+119);
- Луганская область – 93 (+3);
- Николаевская область – 477 (+10);
- Одесская область – 2 141 (+33);
- Полтавская область – 331 (+1);
- Ровенская область – 4 520 (+66);
- Сумская область – 337 (+5);
- Тернопольская область – 2 217 (+43);
- Харьковская область – 2 621 (+44);
- Херсонская область – 204 (+1);
- Хмельницкая область – 888 (+7);
- Черновицкая область – 5 117 (+21);
- Черкасская область – 738 (+13);
- Черниговская область – 594 (+2).