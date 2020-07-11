Уже второй день подряд в Украине выявляют меньше больных, чем выписывают. Зеленский считает это позитивной тенденцией.

Уже второй день подряд количество украинцев, выздоровевших от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество заболевших, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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10 июля в Украине выписали 1 016 пациентов. Это значительно больше суточного прироста выявленных больных, который составлял 819.

11 июля количество тех людей, которые выздоровели, снова значительно больше тех, у которых обнаружили болезнь – 861 против 800.

В сообщении говорится, что это обсуждали на традиционном совещании Зеленского с представителями правительства и правоохранительных ведомств.

Хоть цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы дошли до момента, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией,

– заявил Зеленский.

Отметим, эпидемиологи считают, что в Украине больных коронавирусом значительно больше. Ведь в стране нет массового тестирования населения.

Также считается, что около 80% людей переносит коронавирус бессимптомно, вследствие чего всех больных идентифицировать невозможно.