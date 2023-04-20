Мовиться про сполуки афлатоксинів. Ця речовина є сильним токсином печінки, який, як відомо, викликає рак у тварин.

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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області повідомили, що до них надійшло повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF.

З'явилася інформація про виявлення афлатоксинів в ядрах волоських горіхів. Вони експортувались з України через Румунію до Німеччини,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо повідомити Головне управління: Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6. Телефон: (048) 716-13-01.



В Україні виявили небезпечні горіхи / Фото Головного управління Держпродспоживслужби Одещини

Що відомо про небезпечну речовину

Афлатоксини – це смертельно небезпечні мікотоксини стійкі до теплової обробки і не чутливі до органічних розчинників. Найнебезпечнішим і поширеним афлатоксином є афлатоксин B1. Афлатоксин В1 є гепатотропним отрутою і вражає в першу чергу печінку.

Афлатоксини викликають:

рак печінки і легенів ,

, набряк легенів,

зниження ваги,

конверсію корму,

знижує захисні функції організму.

При попаданні афлатоксинів у високих дозах в організм смерть настає протягом декількох діб через необоротних уражень печінки.