В Україні виявили 836 нових хворих на COVID-19 – загальна кількість інфікованих зросла до 55 607

Станом на 15 липня в Україні зареєстрували 55 607 випадків зараження коронавірусом. 836 інфікованих виявили за минулу добу.

Про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.

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Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 55 607 інфікованих коронавірусом, з яких 26 049 ще продовжують лікуватись.

За минулу добу виписали 977 пацієнтів. Оскільки останній ПЛР-тест показав негативний результат, то вважається, що вони вже одужали. Натомість від початку пандемії на території країни загалом одужала 28 131 людина.

На жаль, від учора під час перебігу захворювання померли ще 15 людей. За весь час внаслідок COVID-19 померли 1 427 інфікованих.

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 836 нових випадків зараження коронавірусом, 224 з яких госпіталізували. Найбільше нових хворих зареєстрували у Львівській області (+171) та у Києві (+147).

Зазначимо, що за минулу добу в Україні провели 29 044 досліджень на коронавірус, з них 13 675 методом ПЛР, а ще 15 369 методом ІФА. Зазначимо, що за попередню добу, коли в країні зареєстрували 638 інфікованих, в країні було проведено 22 846 тестувань на виявлення COVID-19.

COVID-19 в областях України станом на 15 липня

Вінницька область – 2 194 (+46);

Волинська область – 3 117 (+37);

Дніпропетровська область – 1 155 (+9);

Донецька область – 767 (+2);

Житомирська область – 1 550 (+8);

Закарпатська область – 4 112 (+57);

Запорізька область – 631 (+9);

Івано-Франківська область – 3 178 (+51);

Кіровоградська область – 674 (0);

м. Київ – 6 497 (+147);

Київська область – 3 128 (+38);

Львівська область – 7 425 (+171);

Луганська область – 97 (+2);

Миколаївська область – 494 (+7);

Одеська область – 2 314 (+56);

Полтавська область – 337 (+3);

Рівненська область – 4 782 (+42);

Сумська область – 346 (+5);

Тернопільська область – 2 292 (+16);

Харківська область – 2 787 (+64);

Херсонська область – 205 (+1);

Хмельницька область – 922 (+13);

Чернівецька область – 5 208 (+24);

Черкаська область – 771 (+16);

Чернігівська область – 624 (+12).



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу