В Украине выявили 836 новых больных COVID-19 – общее количество инфицированных возросло до 55607
По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 55 607 случаев заражения коронавирусом. 836 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.
О новых случаях инфицирования коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.
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От начала 2020 года в Украине зарегистрировали 55 607 инфицированных коронавирусом, из которых 26 049 еще продолжают лечиться.
За прошедшие сутки выписали 977 пациентов. Поскольку последний ПЦР-тест показал отрицательный результат, то считается, что они уже выздоровели. Зато с начала пандемии на территории страны в целом выздоровел 28 131 человек.
К сожалению, со вчерашнего дня во время течения заболевания умерли еще 15 человек. За все время в результате COVID-19 умерли 1 427 инфицированных.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 836 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Львовской области (+171) и в Киеве (+147).
Отметим, что за минувшие сутки в Украине провели 29 044 исследования на коронавирус, из них 13 675 методом ПЦР, а еще 15 369 методом ИФА. Отметим, что за предыдущие сутки, когда в стране зарегистрировали 638 инфицированных, в стране было проведено 22 846 тестирований на выявление COVID-19.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 июля
- Винницкая область – 2 194 (+46);
- Волынская область – 3 117 (+37);
- Днепропетровская область – 1 155 (+9);
- Донецкая область – 767 (+2);
- Житомирская область – 1 550 (+8);
- Закарпатская область – 4 112 (+57);
- Запорожская область – 631 (+9);
- Ивано-Франковская область – 3 178 (+51);
- Кировоградская область – 674 (0);
- м. Киев – 6 497 (+147);
- Киевская область – 3 128 (+38);
- Львовская область – 7 425 (+171);
- Луганская область – 97 (+2);
- Николаевская область – 494 (+7);
- Одесская область – 2 314 (+56);
- Полтавская область – 337 (+3);
- Ровенская область – 4 782 (+42);
- Сумская область – 346 (+5);
- Тернопольская область – 2 292 (+16);
- Харьковская область – 2 787 (+64);
- Херсонская область – 205 (+1);
- Хмельницкая область – 922 (+13);
- Черновицкая область – 5 208 (+24);
- Черкасская область – 771 (+16);
- Черниговская область – 624 (+12).
Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала