По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 55 607 случаев заражения коронавирусом. 836 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.

О новых случаях инфицирования коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.

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От начала 2020 года в Украине зарегистрировали 55 607 инфицированных коронавирусом, из которых 26 049 еще продолжают лечиться.

За прошедшие сутки выписали 977 пациентов. Поскольку последний ПЦР-тест показал отрицательный результат, то считается, что они уже выздоровели. Зато с начала пандемии на территории страны в целом выздоровел 28 131 человек.

К сожалению, со вчерашнего дня во время течения заболевания умерли еще 15 человек. За все время в результате COVID-19 умерли 1 427 инфицированных.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 836 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Львовской области (+171) и в Киеве (+147).

Отметим, что за минувшие сутки в Украине провели 29 044 исследования на коронавирус, из них 13 675 методом ПЦР, а еще 15 369 методом ИФА. Отметим, что за предыдущие сутки, когда в стране зарегистрировали 638 инфицированных, в стране было проведено 22 846 тестирований на выявление COVID-19.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 июля

Винницкая область – 2 194 (+46);

Волынская область – 3 117 (+37);

Днепропетровская область – 1 155 (+9);

Донецкая область – 767 (+2);

Житомирская область – 1 550 (+8);

Закарпатская область – 4 112 (+57);

Запорожская область – 631 (+9);

Ивано-Франковская область – 3 178 (+51);

Кировоградская область – 674 (0);

м. Киев – 6 497 (+147);

Киевская область – 3 128 (+38);

Львовская область – 7 425 (+171);

Луганская область – 97 (+2);

Николаевская область – 494 (+7);

Одесская область – 2 314 (+56);

Полтавская область – 337 (+3);

Ровенская область – 4 782 (+42);

Сумская область – 346 (+5);

Тернопольская область – 2 292 (+16);

Харьковская область – 2 787 (+64);

Херсонская область – 205 (+1);

Хмельницкая область – 922 (+13);

Черновицкая область – 5 208 (+24);

Черкасская область – 771 (+16);

Черниговская область – 624 (+12).

Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала