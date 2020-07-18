В Україні виявили 58 111 інфікованих коронавірусом
За минулу добу в Україні зареєстрували ще 848 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 18 липня у країні виявлено 58 111 інфікованих COVID-19.
Про епідеміологічну ситуацію в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України, повідомляє 24 канал.
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За весь час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 58 111 інфікованих, 26 109 з яких досі продовжують своє лікування.
За минулу добу виписали 756 пацієнтів, адже вони вже одужали. З моменту поширення коронавірусу в Україні, від хвороби одужали 30 525 людей.
На жаль, від початку 2020 року в Україні внаслідок ускладнень коронавірусу померли 1 477 хворих. 21 пацієнта не стало минулої доби – це найбільший добовий приріст смертності за останній тиждень.
Впродовж минулого дня в країні зафіксували 847 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (+137), у Києві (+108), на Закарпатті (+89) та у Рівненській області (+75).
COVID-19 в областях України 18 липня
- Вінницька область – 2 271 (+18);
- Волинська область – 3 219 (+31);
- Дніпропетровська область – 1 183 (+9);
- Донецька область – 791 (+10);
- Житомирська область – 1 584 (+4);
- Закарпатська область – 4 318 (+89);
- Запорізька область – 665 (+7);
- Івано-Франківська область – 3 385 (+76);
- Кіровоградська область – 677 (0);
- Київ – 6 797 (+108);
- Київська область – 3 229 (+45);
- Львівська область – 7 891 (+137);
- Луганська область – 105 (+5);
- Миколаївська область – 510 (+6);
- Одеська область – 2 492 (+57);
- Полтавська область – 348 (+1);
- Рівненська область – 5 015 (+75);
- Сумська область – 355 (+3);
- Тернопільська область – 2 394 (+36);
- Харківська область – 2 971 (+62);
- Херсонська область – 209 (+2);
- Хмельницька область – 963 (+21);
- Чернівецька область – 5 289 (+27);
- Черкаська область – 818 (+18);
- Чернігівська область – 632 (0).