За минулу добу в Україні зареєстрували ще 848 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 18 липня у країні виявлено 58 111 інфікованих COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України, повідомляє 24 канал.

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За весь час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 58 111 інфікованих, 26 109 з яких досі продовжують своє лікування.

За минулу добу виписали 756 пацієнтів, адже вони вже одужали. З моменту поширення коронавірусу в Україні, від хвороби одужали 30 525 людей.

На жаль, від початку 2020 року в Україні внаслідок ускладнень коронавірусу померли 1 477 хворих. 21 пацієнта не стало минулої доби – це найбільший добовий приріст смертності за останній тиждень.

Впродовж минулого дня в країні зафіксували 847 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (+137), у Києві (+108), на Закарпатті (+89) та у Рівненській області (+75).

COVID-19 в областях України 18 липня