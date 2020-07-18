В Украине обнаружили 58 111 инфицированных коронавирусом
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали еще 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 18 июля в стране выявлено 58 111 инфицированных COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины, сообщает 24 канал.
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За все время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 58 111 инфицированных, 26 109 из которых до сих пор продолжают свое лечение.
За минувшие сутки выписали 756 пациентов, ведь они уже выздоровели. С момента распространения коронавируса в Украине, от болезни выздоровели 30 525 человек.
К сожалению, с начала 2020 года в Украине вследствие осложнений коронавируса умерли 1 477 больных. 21 пациента не стало за прошедшие сутки – это самый большой суточный прирост смертности за последнюю неделю.
В течение прошедшего дня в стране зафиксировали 847 случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (+137), в Киеве (+108), на Закарпатье (+89) и в Ровненской области (+75).
COVID-19 в областях Украины 18 июля
- Винницкая область – 2 271 (+18);
- Волынская область – 3 219 (+31);
- Днепропетровская область – 1 183 (+9);
- Донецкая область – 791 (+10);
- Житомирская область – 1 584 (+4);
- Закарпатская область – 4 318 (+89);
- Запорожская область – 665 (+7);
- Ивано-Франковская область – 3 385 (+76);
- Кировоградская область – 677 (0);
- Киев – 6 797 (+108);
- Киевская область – 3 229 (+45);
- Львовская область – 7 891 (+137);
- Луганская область – 105 (+5);
- Николаевская область – 510 (+6);
- Одесская область – 2 492 (+57);
- Полтавская область – 348 (+1);
- Ровненская область – 5 015 (+75);
- Сумская область – 355 (+3);
- Тернопольская область – 2 394 (+36);
- Харьковская область – 2 971 (+62);
- Херсонская область – 209 (+2);
- Хмельницкая область – 963 (+21);
- Черновицкая область – 5 289 (+27);
- Черкасская область – 818 (+18);
- Черниговская область – 632 (0).