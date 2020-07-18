За минувшие сутки в Украине зарегистрировали еще 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 18 июля в стране выявлено 58 111 инфицированных COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины, сообщает 24 канал.

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За все время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 58 111 инфицированных, 26 109 из которых до сих пор продолжают свое лечение.

За минувшие сутки выписали 756 пациентов, ведь они уже выздоровели. С момента распространения коронавируса в Украине, от болезни выздоровели 30 525 человек.

К сожалению, с начала 2020 года в Украине вследствие осложнений коронавируса умерли 1 477 больных. 21 пациента не стало за прошедшие сутки – это самый большой суточный прирост смертности за последнюю неделю.

В течение прошедшего дня в стране зафиксировали 847 случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (+137), в Киеве (+108), на Закарпатье (+89) и в Ровненской области (+75).

COVID-19 в областях Украины 18 июля