Від учора в Україні зареєстрували 550 нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 6 червня 09:00 в країні виявлено 26 514 хворих на COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Варто знати Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від початку року в Україні виявили 26 514 випадків зараження коронавірусом. 11 812 пацієнтів одужали, але 777 не змогли подолати хворобу. Відтак, нині в країні на COVID-19 хворіють 13 925 людей.

В Україні вже третій день поспіль фіксують понад 500 випадків зараження коронавірусом (за останню добу +550). Найбільше нових хворих виявили у Києві (+83), Чернівецькій (+65), Львівській (+65) та Рівненській (+52) областях.

Коронавірус в областях України станом на 6 квітня:

Вінницька область – 1 166;

Волинська область – 1 037;

Дніпропетровська область – 965;

Донецька область – 203;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 1 301;

Запорізька область – 488;

Івано-Франківська область – 1 533;

Кіровоградська область – 546;

Київ – 3 375;

Київська область – 1 748;

Львівська область – 2 053;

Луганська область – 52;

Миколаївська область – 307;

Одеська область – 986;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 2 014;

Сумська область – 192;

Тернопільська область – 1 255;

Харківська область – 1 222;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 509;

Чернівецька область – 3 585;

Черкаська область – 448;

Чернігівська область – 257;



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу