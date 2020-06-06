В Україні виявили 26 514 хворих на коронавірус COVID-19
Від учора в Україні зареєстрували 550 нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 6 червня 09:00 в країні виявлено 26 514 хворих на COVID-19.
Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє Центр громадського здоров'я України.
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Від початку року в Україні виявили 26 514 випадків зараження коронавірусом. 11 812 пацієнтів одужали, але 777 не змогли подолати хворобу. Відтак, нині в країні на COVID-19 хворіють 13 925 людей.
В Україні вже третій день поспіль фіксують понад 500 випадків зараження коронавірусом (за останню добу +550). Найбільше нових хворих виявили у Києві (+83), Чернівецькій (+65), Львівській (+65) та Рівненській (+52) областях.
Коронавірус в областях України станом на 6 квітня:
- Вінницька область – 1 166;
- Волинська область – 1 037;
- Дніпропетровська область – 965;
- Донецька область – 203;
- Житомирська область – 870;
- Закарпатська область – 1 301;
- Запорізька область – 488;
- Івано-Франківська область – 1 533;
- Кіровоградська область – 546;
- Київ – 3 375;
- Київська область – 1 748;
- Львівська область – 2 053;
- Луганська область – 52;
- Миколаївська область – 307;
- Одеська область – 986;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 2 014;
- Сумська область – 192;
- Тернопільська область – 1 255;
- Харківська область – 1 222;
- Херсонська область – 179;
- Хмельницька область – 509;
- Чернівецька область – 3 585;
- Черкаська область – 448;
- Чернігівська область – 257;