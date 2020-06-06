В Украине обнаружили 26 514 больных коронавирусом COVID-19
Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 550 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 6 июня 09:00 в стране выявлено 26 514 больных COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране, сообщает Центр общественного здоровья Украины.
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От начала года в Украине обнаружили 26 514 случаев заражения коронавирусом. 11 812 пациентов выздоровели, но 777 не смогли побороть болезнь. Следовательно, сейчас в стране COVID-19 болеют 13 925 человек.
В Украине уже третий день подряд фиксируют более 500 случаев заражения коронавирусом (за последние сутки +550). Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+83), Черновицкой (+65), Львовской (+65) и Ровненской (+52) областях.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 6 апреля:
- Винницкая область – 1 166;
- Волынская область – 1 037;
- Днепропетровская область – 965;
- Донецкая область – 203;
- Житомирская область – 870;
- Закарпатская область – 1 301;
- Запорожская область – 488;
- Ивано-Франковская область – 1 533;
- Кировоградская область – 546;
- Киев – 3 375;
- Киевская область – 1 748;
- Львовская область – 2 053;
- Луганская область – 52;
- Николаевская область – 307;
- Одесская область – 986;
- Полтавская область – 273;
- Ровненская область – 2 014;
- Сумская область – 192;
- Тернопольская область – 1 255;
- Харьковская область – 1 222;
- Херсонская область – 179;
- Хмельницкая область – 509;
- Черновицкая область – 3 585;
- Черкасская область – 448;
- Черниговская область – 257;
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