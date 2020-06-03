Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 483 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 3 червня 09:00 в країні виявили 24 823 хворих на COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу поширення COVID-19 апарату РНБО України.

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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 24 823 пацієнтів з COVID-19, 13 648 з яких продовжують хворіти.

10 439 пацієнтів вже одужали, але 735 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Впродовж минулої доби хворобу виявили у 483 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Львівській області, де від учора коронавірус підтвердили у 96 осіб.

Натомість з весь час найбільше випадків зараження виявили у Чернівецькій області та у Києві. Це єдині регіони, у яких кількість хворих перевищує 3 тисячі.

COVID-19 в областях України станом на 3 червня:

Вінницька область – 1050;

Волинська область – 959;

Дніпропетровська область – 950;

Донецька область – 166;

Житомирська область – 780;

Закарпатська область – 1236;

Запорізька область – 463;

Івано-Франківська область – 1456;

Кіровоградська область – 523;

Київ – 3133;

Київська область – 1652;

Львівська область – 1830;

Луганська область – 49;

Миколаївська область – 295;

Одеська область – 913;

Полтавська область – 272;

Рівненська область – 1873;

Сумська область – 174;

Тернопільська область – 1200;

Харківська область – 1131;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 469;

Чернівецька область – 3442;

Черкаська область – 416;

Чернігівська область – 203;



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу